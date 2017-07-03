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Итальянец открыл в Запорожье ресторан
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Фабрицио Корса не давно приехал в Запорожье и решил открыть собственное дело. Бизнесмен выкупил помещение ресторана и переоборудовал его в уютном итальянском стиле. В новом месте подают домашнюю итальянскую еду. Что примечательно новый владелец не выгнал старый персонал, но поставил перед ними требование - обслуживать клиентов на украинском языке. Для многих сотрудников это стало проблемой и они уволились. Но, как отмечают посетители нового кафе, им быстро нашли замену.
источник: http://pozitciya.com.ua
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