Сбор урожая в Запорожье в разгаре

Сбор урожая в разгаре. Чтобы предотвратить возможные ЧП и убытки, запорожские спасатели проводят разъяснительную работу для аграриев во время полевых работ. Особое внимание сотрудники ГСЧС уделяют стерне, наличию первичных средств пожаротушения, состоянию уборочной техники.

«Сейчас сухая ветреная погода, что способствует распространению огня, поэтому рекомендации- придерживаться правил пожарной безопасности, как на отдыхе, так и в быту и на предприятиях» - порекомендовал главный инспектор отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Максим Шейко.

В главном управлении ГСЧС области напоминают, что сжигать стерню и другие остатки после уборки урожая строго запрещено.