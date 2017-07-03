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В Запорожской области налетчики ограбили магазин
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Минувшей ночью трое мужчин ограбили один из магазинов Каменки-Днепровской. Мужчины вломились в помещение и напали на сторожа. Когда охранник попытался помешать им, выстрелили в него дважды из травматического пистолета, связали и засунули в рот кляп. Потерпевшего вынесли из магазина и бросили его на лице. После того как устранили помеху, грабители вскрыли сейф и забрали с собой денежные средства и ценные вещи, которые в нем хранились. Потерпевшего в тяжелом состоянии обнаружили лишь утром. Его доставили в больницу, а на место происшествия вызвали полицию. Грабители все время были в масках, поэтому охранник не сможет их опознать.
источник: http://pozitciya.com.ua
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