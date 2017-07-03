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Оформление штрафа за 7 минут
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Теперь запорожские патрульные будут не только оперативно реагировать на вызовы, но и быстро оформлять протоколы за нарушение правил дорожного движения. При содействии консультативной миссии ЕС им передали мобильные принтеры и термобумагу для печати. Таким образом время на оформление сократится в три-четыре раза, а также исчезнет возможность скрыть или уничтожить рукописный протокол. Информация быстро передаётся в электронную систему и штраф назначается автоматически.
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