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В Мелитополе подросток упал с высоты
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12 июля, вечером в городскую больницу Мелитополя доставили 15 летнего мальчика с тяжелыми травмами. Школьник забрался на недостроенное здание, но по неосторожности сорвался с его стены. Медики диагностировали у потерпевшего перелом ноги и ушиб позвоночника. По оценкам повреждений медики сделали вывод, что упал он, как минимум, с высоты третьего этажа. Пока что произошедшее квалифицировали как несчастный случай, но обстоятельства происшествия придется выяснять полиции.
источник: http://pozitciya.com.ua
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