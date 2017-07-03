В Запорожье ночью вырезали кабель "Укртелекома" Сегодня ночью в Шевченковском районе совершили две кражи кабеля. Первый раз патрульных вызвал на место местный житель, который заметил трех людей, которые вылазят из колодца "Укртелекома". Около часа ночи патрульные прибыли на место и задержали воров с поличным. Спустя час сработала сигнализация "Укртелекома" на улице Моторостроителей. Когда на место прибыли полицейские, вора они не обнаружили, но часть отрезанного кабеля все еще была в колодце. Сотрудники полиции устроили засаду и через несколько часов задержали мужчину, который вернулся за кабелем. В результате преступных действий часть клиентов телекоммуникационной компании осталась без связи и интернета. источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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