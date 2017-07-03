«ДС «Юность» должен и будет соответствовать всем международным критериям!»

Ударными темпами продолжается реконструкция Дворца спорта «Юность». Представители средств массовой информации Запорожья побывали на стройплощадке и смогли оценить масштаб проделанной работы как внутри, так и снаружи здания. Сегодня на объекте задействовано около 200 человек. По словам директора по строительству и социальному развитию АО «МОТОР СИЧ» Михаила Березовского, можно было бы привлечь и больше, но оказалось, что в Запорожье не так много специалистов, которые имеют лицензию на осуществление строительных работ на объектах 5-й категории сложности. А именно к этому классу относится ДС «Юность».

Каким же будет обновленный Дворец спорта?

Для цветового оформления «Юности» планируют использовать синий, серый и малиновый цвета.– Это цвета авиации, нашего предприятия, нашего гандбольного клуба. Кроме того, малиновый – цвет казачества, – объяснил Михаил Березовский. В настоящее время уже залито основание под ледовое поле, но льда на нем пока не будет. Если госпрограмма «Хоккей Украины» будет реанимирована и Запорожье получит финансирование, то приобретут ледовое оборудование и установят его во дворце. Сейчас вкладывать в это средства нет смысла, потому что содержать хоккейную команду в Запорожье некому.– В левом крыле уже на 80% завершено строительство балкона. К концу августа будет балкон и справа. В верхней части объекта произведен монтаж систем вентиляции. Позже будут монтировать щиты шумоглушения зала, – говорит директор по строительству и социальному развитию АО «МОТОР СИЧ».Также в следующем месяце планируют приступить к работам, связанным с подготовкой объекта к ведению прямых трансляций.

– В августе начнутся работы по кабельным разводкам. А вот остальное можно делать только тогда, когда тут будет полная чистота, – говорит Михаил Березовский. Речь идет о монтаже кресел, которые уже закуплены в Испании, установке паркетного пола под баскетбол и волейбол и так далее.

– Ограждение будет по всему периметру зала, балкону, лестницам. Было несколько вариантов секций, из которых мы выбрали один. Сами секции изготавливаются на предприятии, и по мере готовности мы их постепенно монтируем, – продолжает экскурсию по объекту Михаил Наумович. – В фойе начаты отделочные работы. Уже уложили плитку на площади 300м2, осталось еще 1200м2. Идут штукатурные, специальные и отделочные работы в помещениях, расположенных в подвале с выходом на первый этаж.Мы увидели, как оборудуются санузлы для зрителей. Количество сантехники впечатляет! Но таковы требования международных организаций.

– ДС «Юность» должен и будет соответствовать всем международным критериям, – отметил Михаил Березовский.

Источник: http://pozitciya.com.ua