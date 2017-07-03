75 лет со дня гибели «Комбата»

Сегодня в Запорожье прошел ряд мероприятий с участием ветеранов, посвященных памяти героя великой войны Алексея Ерёменко, запечатленном на барельефе на Аллее Славы. Как это было знают наши журналисты. Около полудня на Аллее Славы прошел торжественный митинг памяти Алексея Ерёменко. На этом барельефе – его изображение. Это изображение стало одним из символов Великой Отечественной войны. Комбат, поднимающий в атаку бойцов вдохновлял многих скульпторов и художников того времени. А начало истории известности Алексея Ерёменко положил снимок фотографа Макса Альперта, сделанный в 1942 году на поле боя. Тогда дивизия под командованием Героя Советского Союза Ивана Рослого вела кровопролитные бои. В тот день, заменив раненого командира, политрук Алексей Еременко поднял своих товарищей в атаку и геройски погиб. Фотокорреспондент подумал, что это был командир батальона. Потому и снимок так подписал – «Комбат».

После торжественного митинга его участники отправились на панихиду по погибшему в Свято-Андреевский собор. Поставили свечи и отстояли службу. Стоит сказать, что долгое время фотографию не могли идентифицировать. Многие советские граждане писали письма в редакции, где публиковалось это фото, с тем, что именно их родственник изображен на нем. Однако после ряда экспертиз писем и фотокарточек установили, что это именно уроженец запорожского края Алексей Еременко. После панихиды участники мероприятия направились в ДК «Шевченко», чтобы посмотреть фотовыставку «Шаг в бессмертие». Эта экспозиция была создана во дворце культуры имени «Шевченко» по инициативе Президента Акционерного Общества «МОТОР СИЧ» Вячеслава Богуслаева. Свою благодарность Герою Украины, народному депутату Вячеславу Александровичу и руководителям, задействованным в создании выставки, сегодня высказал сын известного «комбата» Иван Еременко. Отметим, что выставка в моторовском дворце культуры открылась не без участия совета ветеранов «МОТОР СИЧ». Ветеранская организация «МОТОР СИЧ» сегодня делает очень много для того, чтобы память о подвигах дедов и прадедов жила в умах потомков, потому и стараются организовывать или принимать участие в таких мероприятиях.