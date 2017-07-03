В Запорожье посмертно наградили погибших в АТО

В Запорожском областном совете посмертно наградили воинов, погибших в АТО. Награды посмертно – ордена за заслуги перед запорожским краем третьей степени – вручили матерям, женам, ближайшим родственникам 24 погибших бойцов-участников АТО, отдавших жизни за свою страну. Награду Виталия Тилиженко, который был сиротой, передадут в областной краеведческий музей.

Егор Семенков, заместитель председателя Запорожского облсовета: «ми хочемо щоб жодне прiзвище загиблих хлопцiв не залишилося невiдомим, бо кожен з них це герой, кожен з них був батьком, сином, чоловiком”.

За время проведения АТО там погибли 134  запорожских воина. Их память собравшиеся почтили минутой молчания.

 
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