В Запорожье посмертно наградили погибших в АТО

В Запорожском областном совете посмертно наградили воинов, погибших в АТО. Награды посмертно – ордена за заслуги перед запорожским краем третьей степени – вручили матерям, женам, ближайшим родственникам 24 погибших бойцов-участников АТО, отдавших жизни за свою страну. Награду Виталия Тилиженко, который был сиротой, передадут в областной краеведческий музей.

Егор Семенков, заместитель председателя Запорожского облсовета: «ми хочемо щоб жодне прiзвище загиблих хлопцiв не залишилося невiдомим, бо кожен з них це герой, кожен з них був батьком, сином, чоловiком”.

За время проведения АТО там погибли 134 запорожских воина. Их память собравшиеся почтили минутой молчания.