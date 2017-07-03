Земельные войны в Ореховском районе Кто на поле хозяин? Таким вопросом задалась Ореховская прокуратура в период сбора урожая. Как оказалась – земля бесхозная. Это как гром среди ясного неба прозвучало для собственников паев на территории Преображенского сельского совета Ореховского района. Возмущению людей нет предела. Вместо сбора урожая собственникам грозит остаться ни с чем из-за внезапной проверки прокуратуры. Буквально две недели назад на фермерское хозяйство «Преображенское», стали приходить письма из прокуратуры с одним и тем же вопросом о том, чья же земля, которую на основании договора аренды, как и полагается, работники данного предприятия засеяли пшеницей. Но, как рассказывает руководитель юридического отдела предприятия Елена Белова, их ответ, что земли принадлежат громаде и являются собственностью селян, прокуратуру не убедила. В итоге земли в прокуратуре назвали «бесхозными». Хотя как выяснилось, корень проблемы оказался еще глубже чем казалось. Решение ряда земельных вопросов в «Преображенском» постоянно затягивается и откладывается на неопределенных срок. Добиться хоть какой-то справедливости удалось лишь после поездки в Киев, после чего и был согласован и подписан проект. Но снова возникли проблемы теперь уже с технической документацией. Сегодня дабы защитить свое законное право собственности, люди отправляются в прокуратуру. Такого количества гостей здесь явно не ожидали. Имеющиеся на руках у людей документы - сертификаты на право получения земельного участка – это лишь право на получение земли, а право собственности наступает уже на основании регистрации в госреестре, поясняют в областной прокуратуре. На вопрос про затягивание и фактически умышленное лишение законного права граждан, нам ответили, что на самом деле селянам так кажется, и порекомендовали обратиться к тем, у кого получилось побороть бюрократические препоны. Удастся ли действительно это сделать и удастся ли доказать свою правоту покажет время. Мы же в свою очередь продолжаем следить за ситуацией. ВАЖНО megogo.net.

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