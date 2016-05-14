Запорожцев познакомили с европейскими программами В Киеве саммит Украина-ЕС, в Запорожье и Бердянске с официальным визитом делегация представительства Евросоюза в Украине. Трехдневная программа началась с круглого стола в облгосадминистрации. Круглый стол состоялся в рамках информационной кампании «Строим Европу в Украине». Это серия мероприятий, цель которых – объяснить важность реализации соглашения про ассоциацию между нашим государством и ЕС, распространение европейских ценностей, повышение уровня образованности украинцев в интеграционных процессах. Собравшимся презентовали программы и инициативы ЕС для детей и молодёжи, в сферах образования, культуры, туризма, по реформе государственного управления и для малого и среднего бизнеса, в том числе, как и с кем работает Европейский банк развития и реконструкции. А также ознакомили с европейскими рекомендациями и опытом в воспитании детей-сирот. Также в Запорожье состоялись дискуссия на тему выхода на рынки ЕС представителей запорожского малого и среднего бизнеса, и тренинг как написать грантовую заявку на конкурсы Евросоюза. В субботу делегация представительства отправится в Бердянск, там будут организованы публичная дискуссия для молодёжи, активистов и общественников и викторина с фотовыставкой. ВАЖНО megogo.net.

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