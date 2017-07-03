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В Запорожье рассказали о нейрографике
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Рисовать эмоциями или что такое нейрографика. Об этом на своей выставке в галерее «Арт Эль» рассказала запорожская художница Любовь Мельник. Любовь Мельник – талантливый маринист, и её работы этого жанра также представлены на выставке. Но главной темой на открытии экспозиции стала нейрографика или управление физической энергией с помощью рисования. В нейрографике важными элементами являются цвет, фигуры, интенсивность линий. Линия – это вообще краеугольный камень. Как объяснила Любовь Мельник, она ведёт туда, где человек не ждёт её увидеть, и не похожа на себя на каждом участке движения. Впрочем, в таких картинах важна не только форма, но и содержание. Любовь Мельник является пока единственным в Запорожье инструктором по нейрографике. Она рассказала гостям выставки об основах этого научного вида искусства. А желающие могли сами поучаствовать в создании коллективной картины. Попробовать избавиться с помощью искусства и творчества от негатива может каждый. И нейрографика – это один из способов.
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