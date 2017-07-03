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В Запорожье полицейские приехали на драку – нашли и коноплю
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11 июля около девяти часов вечера в полицию Шевченковского района поступило сообщение о том, что мужчина избивает своих пожилых родителей. Полицейские приехали на вызов: в частном доме сын с кулаками набросился на отца. Кроме семейного конфликта, правоохранители обнаружили на приусадебном участке ухоженные кусты, похожие на коноплю. Выяснилось, что наркотические растения высадил 38-летний дебошир. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
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