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Перестрелка на курорте в Кирилловке
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Ночью возле одного из местных кафе в Кирилловке между двумя компаниями возник конфликт. В ходе него один из отдыхающих выстрелил из травматического пистолета. В результате пострадали 37-ми и 24-летний мужчины, которым предоставили необходимую медицинскую помощь. Полицейские быстро нашли стрелка. Им оказался житель пгт. Веселое 1995 года рождения. Ведется следствие.
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