Соседские войны или конфликт интересов в вопросе соблюдения чистоты в Запорожье Одна из жительниц дома по улице Автозаводской рассказывает – их сосед угрожает людям, которые выгуливают собак или помогают бездомным животным. По словам обеспокоенных жительниц, объектами нападок мужчины становятся в основном женщины, которые выгуливают собак на улице или подкармливают бездомных братьев меньших. Самого мужчину, на которого сетуют женщины, дома застать на удалось. По телефону он нам рассказал, что некоторые из его соседок не соблюдают простые правила ухода за животными и не убирают за ними, когда те засоряют палисадник, в свое время облагороженный его усилиями. Здесь он высадил деревья и бдит за чистотой на этом участке и вокруг дома. Обвинения в свой адрес называет клеветой, но не отказывается, что в жесткой манере предупреждал женщин следить за животными. Одна из жительниц, Татьяна Юрина, недавно общалась с правоохранителями, чтобы они помогли разобраться в проблемной ситуации. Стражи порядка, по ее словам, обещали решить вопрос. Очевидно, что у каждого своя правда. Кто-то в грубой манере делает замечания, кто-то не соблюдает правила ухода за своими питомцами, однако правила общежития диктуют уважать чужое жизненное пространство. ВАЖНО megogo.net.

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