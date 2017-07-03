В Запорожском селе в окно местной жительницы прилетела пуля В селе Тамбовка военный полигон существует еще с советских времен. Но его состояние в части безопасности оставляет желать лучшего. Поэтому пули с этого полигона часто прилетают в само село. Совсем недавно во время учений пуля прилетела в окно местной жительницы. Пули после стрельб находят по всему селу, рассказывают местные. Когда на полигоне проходят учения, люди стараются даже не высовываться со своих домов. Три года назад дочь Марины Александровны – Лена, получила ранение в голову. Шальная пуля с полигона попала в нее, когда та сидела на лавочке в своем дворе. Это были очередные стрельбы на злосчастном полигоне. Чудом женщина осталась жива. Тогда в 2014 врачи боролись за ее жизнь. Но ранение бесследно не прошло. Елена получила инвалидность. Местные жители опасаются за свою безопасность. Говорят – полигон принадлежит ГСЧС, однако там уверяют, в тот день, когда пуля прилетела в окно Марины Александровны, учения на полигоне проводили военные. Ну а в целом полигон, как выяснили журналисты, бесхозный. То есть когда-то был на балансе Минобороны, затем был передан спасателям. Сегодня – хозяина нет. Впрочем, местным жителям все равно, кому принадлежит полигон. Вопрос только один - почему на необорудованном поле проводят учения. Сегодня прокуратура и полиция проводит проверку по данному факту. Но результатов пока нет. А жители села Тамбовки так продолжают жить в страхе. ВАЖНО megogo.net.

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