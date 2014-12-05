На Запорожской АЭС будут использовать американское ядерное топливо Ранее ядерная энергетика Украины полностью зависела от российских поставщиков, но теперь найдена альтернатива. После успешно проведенных испытаний американского топлива на пятом энергоблоке станции, планируется его использование в первом и четвертом энергоблоках. На данный момент инспекция разрешила загрузку нового топлива в активную зону третьего энергоблока. В скором времени вся электростанция должна будет отказаться от российского топлива. Стоит отметить, что ядерное топливо производства фирмы Westinghouse используется уже на Южно-украинской атомной станции.





источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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