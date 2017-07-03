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Человек дела - 2017
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Запорожский бизнесмен и меценат Александр Бережной, ведущий и автор программ на телеканале «АЛЕКС» «Добро пожаловаться» и «Личное дело», получил награду в конкурсе «Человек года-2017», проходившем в Минске. В конкурсе принимали участие руководители наиболее эффективных отечественных и зарубежных предприятий, работающих на белорусском рынке. Александр Бережной, генеральный директор холдинга "Универсальная горно-металлургическая компания" удостоился награды в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке".
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