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Житель Запорожской области выпал из окна
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Вчера, 10 июля, около десяти часов вечера в скорую поступило сообщение о мужчине, который выпал из окна многоэтажного дома. В результате падения с нескольких метров потерпевший получил лишь ушиб позвоночника. 34 летнего мужчину доставили в городскую больницу. По мнению медиков он "легко отделался". Стоит отметить, что на момент падения мужчина был пьян. Обстоятельства происшествия выясняются. Наиболее вероятный сценарий развития событий - мужчина допустил неосторожность в состоянии алкогольного опьянения и сам выпал из окна.
источник: http://pozitciya.com.ua
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