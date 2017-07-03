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В Запорожье очередное ДТП с участием маршрутки
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В аварию попали два легковых авто и маршрутка, которая следовала по маршруту №54. Авария произошла сегодня, 11 июля, около 12 часов дня. Автомобиль ВАЗ врезался в маршрутку, от удара последнюю кинуло в сторону и она зацепила внедорожник. В результате ДТП водитель ВАЗа попал в больницу с тяжелыми травмами. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение на данном участке дороги временно затруднено.
источник: http://pozitciya.com.ua
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