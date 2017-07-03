В ЗНУ появился арт-объект в стиле калиграфутуризма На территории студгородка ЗНУ появился расписан арт-объект. Его автором выступает студент уже 2 курса Александр Зиновьев, который учится по специальности «Графический дизайн» на факультете социальной педагогики и психологии (кафедра актерского мастерства и дизайна). Как рассказал Александр, он сам проявил инициативу и предложил расписать неприглядную на вид будку трансформаторной подстанции университета, который находится на территории парковой зоны между учебными корпусами ЗНУ №№1 и 2. На прошлой неделе дизайнер уже подготовил объект (100 кв. М) в росписи, нанес на него черную грунтовую основу, а затем разрисовал. Автор поясняет: «Этот стиль - калиграфутуризм (один из видов леттеринга) - новомодный направление граффити и дизайна в Европе, в Украине он еще не распространен. В моем собственном произведении я попытался воплотить авторскую интерпретацию, соединив такие шрифты как арабская вязь, готика, славянский и казацкий скоропись ». Свои дизайнерские предложения и проекты Александр Зиновьев вынес на рассмотрение деканата и ректората. Его идеи сразу поддержали декан факультета СПП Ольга Пономаренко и представители ректората - и.о. ректора, первый проректор Александр Бондарь и проректор по административно-хозяйственной работе Сергей Кушнир, которые и помогли замысла воплотиться. В росписях зашифрованные отдельные предложения и выражения, они касаются Запорожского национального университета. Однако через довольно сложное сочетание письменных техник, найдется немного мастеров их прочитать. Поэтому впоследствии у вновь арт-объекта должны появиться таблички с записями этих высказываний. Местные жители и прохожие уже успели оценить результаты работы мастера: особенно нравятся рисунки детишкам и бабушкам, ведь и в колорит клумбы вписываются, и местный пространство стало веселее, а молодежь уже делает селфи на фоне расписанной здания. Александр-младший - художник-дизайнер начинающий, сын известного художника Александра Зиновьева из г.. Васильевки. Учился парень в Васильевской СОШ №2, затем окончил Запорожское высшее профессиональное училище №6 по специальности «Живописец. Флорист». По мнению молодого художника, на территории университета и в целом его родного города Васильевки, а также Запорожье есть много зон и объектов, которым можно придать эстетичный вид, и над этим должны поработать художники-дизайнеры. А еще Александр сообщил, что он выступает одним из организаторов всеукраинского стрит-арт фестиваля, который состоится уже в начале сентября в Васильевке. ВАЖНО megogo.net.

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