В Запорожской области въезд большегрузного транспорта – под запретом В Запорожской области действует постановление Кабмина и поручение председателя запорожской облгосадминистрации, согласно которым большегрузному транспорту при высокой жаре въезжать на территорию области запрещено. На окраинах города, а также в специальных местах отстоя – десятки фур и другого габаритного транспорта. С 1 июня и примерно до середины сентября такому транспорту въезд на территорию нашей области запрещен, если температура воздуха выше 28 градусов Цельсия. Запрет распространяется на транспорт, вес которого превышает 24 тонны, а нагрузка на ось – более 7 тонн. Это нужно для того, чтобы сохранить дорожное покрытие автопутей области, которое в жару разрушается от проезда по нему тяжелого транспорта. Однако за последнее время в нашу редакцию поступило несколько звонков от бдительных запорожцев, которые сетуют, что данный запрет действует лишь формально, а на самом деле фуры, груженные различным товаром, продолжают ездить по дорогам области. В полиции объясняют, большегрузный транспорт должны взвешивать при помощи специальных весов, а таких на всю область – двое. По данным облгосадминистрации, на сегодня они используются на трассах Борисполь-Днепропетровск-Запорожье и Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Так что при всем желании правоохранители не могут проверять весь габаритный транспорт, въезжающий в область, потому что нечем. Если же нарушителя выявят, ему грозит штраф. Судя по размеру штрафа, нарушителю проще заплатить его и продолжить свой путь по дорогам области, чем ожидать 8 часов вечера – времени, когда запрет прекращает свою силу, тем самым задерживая доставку груза. Так и получается, что данный запрет наглядно демонстрирует принцип работы нашего чиновничества: установить правило, но не создать условий для его выполнения. ВАЖНО megogo.net.

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