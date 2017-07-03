В Запорожье новый виток в деле Сербы Бывшему начальнику запорожской милиции Владимиру Сербе изменили обвинение с менее тяжкого на более тяжкое преступление, сообщают в прокуратуре области. На днях в ходе заседания Орджоникидзевского суда, где слушается уголовное дело генерал-майора милиции Сербы было принято такое решение. Теперь ему вменяют организацию и управление превышением власти и служебным положением, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств. Санкции этих статей предполагают от 3-х до 8-ми лет лишения свободы. Напомним, бывшего руководителя правоохранительных органов Запорожья обвиняют в превышении власти и организации массовых беспорядков, которые произошли в январе 2014 возле здания облгосадминистрации. В результате митинг в поддержку евромайдана был разогнан, а в отношении участников мирной акции протеста работниками милиции и «титушками» применено физическое насилие. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается. ВАЖНО megogo.net.

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