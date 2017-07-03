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Жителя Запорожья задержали за "розыгрыш" полицейских
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На улицу Запорожского казачества были вызваны патрульные, которым сообщили, что местный житель прослушивает полицейскую частоту. Правоохранители выяснили, что тот делал ложные вызовы о якобы громко играющей музыке. В итоге составлены протоколы за появление в общественном месте пьяным и за ложный вызов.
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