Смертельное ДТП под Мелитополем, произошедшее на минувшей неделе, не дает покоя местным жителям Журналисты побывали в селе, где жил погибший и узнали подробности происшествия. Украина ежегодно теряет в ДТП около 5 тысяч своих граждан. По данным Департамента медицинской помощи Минздрава, с 2011 по 2016 год в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП с пострадавшими, в которых погибли 26,5 тыс. человек. Цифры впечатляющие. Но за статистикой стоят человеческие жизни. На минувшей неделе новостные ленты разразились сообщением: под Мелитополем пассажирский поезд «Геническ - Ивано-Франковск» столкнулся с легковым автомобилем «Чери Кимо». Жуткое ЧП произошло на перегоне между станциями «Акимовка» и «Тащенак». Локомотив снес автомобиль и, тормозя, протащил его по путям. Погибли три человека, находящиеся в салоне легковушки, из них один годовалый малыш. Жизнь троих человек оборвалась. За рулем авто находился 80-летний житель села Фруктовое. Он только встретил свою молодую внучку вместе с правнучкой и вез домой. Известие о гибели односельчанина с семьей шокировало всех. Загадочная гибель троих человек не дает покоя соседям. До сих пор никто не может найти объяснения. Очевидцы говорят, мужчина притормозил на переезде, но потом вдруг продолжил движение. Впрочем, местные жители рассказывают, когда-то на этом переезде стоял шлагбаум, но потом его убрали. В сельсовете разводят руками, мол за переезд отвечает «Укрзализниця». После аварии переезд обследовали, но об установке шлагбаума речи не идет. А водителям остается пожелать – быть внимательными и осторожными, ведь человеческую жизнь забрать можно – вернуть нельзя. ВАЖНО megogo.net.

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