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В Запорожье ограбили пенсионерку
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Злоумышленник по телефону сообщил 78 летней женщине, что её сын в райотделе полиции и ему нужны деньги. Она впустила его в дом, там злоумышленник схватил наличные и скрылся. Правда, совсем недалеко. Патрульные нашли его на чердаке в этом же доме. Пытаясь сбежать, он ударился головой. Полицейские оказали горе-преступнику помощь. Украденные деньги были при нем.
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