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Угроза жизни полицейских в Запорожье
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Патрульные на улице Днепровское шоссе увидели двух мужчин, куривших в запрещенном месте. А в ответ на замечание полицейских почему-то стали убегать. Их остановили и стали проводить поверхностный досмотр. У одного из них нашли пакетик с белым кристаллическим веществом, происхождение которого он пояснить не смог. Зато достал пистолет и направил его на патрульных. Те отреагировали мгновенно, рисковый злоумышленник бросил оружие и снова хотел убежать. Его повязали и изъяли пистолет, пятнадцать травматических патронов и четыре похожих на первый пакетика.
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