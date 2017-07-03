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В Бердянске произошла массовая драка
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В ночь на 10 июля возле одного из магазинов города Бердянска массовая драка переросла в поножовщину. Компания из 15 человек сперва мирно распивала спиртные напитки, но вскоре между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Кто-то из участников драки вытащил нож и начал наносить оппонентам ранения. На место происшествия вызвали полицию, которая и усмирила дебоширов. Один из участников драки получил тяжелые травмы и множественные ножевые ранения, его доставили в больницу. На данный момент его состояние стабильное. Остальные участники отделались легкими травмами. Начато расследование данного происшествия.
источник: http://pozitciya.com.ua
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