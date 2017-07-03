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Запорожские спасатели снова на высоте
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Запорожские спасатели на ЗТМК ликвидировали последствия выброса хлора в результате разгерметизации цистерны с этим веществом. Под такой легендой и проходили учения на промышленном предприятии. Угроза вымышленная, но действия и подготовка реальные. По легенде в результате разгерметизации цистерны произошел выброс хлора — около полу тонны. В зоне поражения могло оказаться до 350 человек. Быстрыми и слаженными действиями спасатели локализовали утечку, наложили бандаж на испорченную цистерну, с помощью гидрантов сделали водную завесу по периметру загрязненной территории, чтобы хлор не распространился дальше, а так же провели замеры. В целом – план учения выполнили успешно, говорят спасатели. Цель – демонстрация способов организации и проведения аварийно-спасательных работ. В ходе учений проверили и готовность формирований гражданской защиты самого комбината.
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