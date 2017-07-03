Запорожская клиника «МОТОР СИЧ» получила Европейский сертификат

Запорожская клиника «МОТОР СИЧ» завоевала право на получение сертификата в области образцовых медицинских практик по версии Европейской медицинской ассоциации и Европейской бизнес ассамблеи. Если бы в Запорожском регионе проводился чемпионат среди лечебных учреждений, клиника «МОТОР СИЧ», которая сумела объединить высокотехнологичные методики, социальную защиту работников крупнейшего авиапредприятия Украины и научно-практическую деятельность, наверняка стала бы его победителем. Сегодня к наградами моторовской медсанчасти добавились еще две - сертификат «Бест Медикал Практик» и медаль – «Роза Парацельса», которые нельзя купить, а можно только заслужить высоким уровнем медицинских услуг.

Людмила Завгородняя, главный врач клиники "МОТОР СИЧ": « Это очень высокая награда. Став полноправным членом Европейской медицинской ассоциации, клиника «МОТОР СИЧ» отныне может пользоваться всеми преимуществами лучших лечебных учреждений Старого Света. К примеру, она может получать консультации экспертов программы о совершенствовании своей деятельности и улучшении качества предоставляемых услуг в соответствии со стандартами ЕМА».

По словам главного врача клиники «МОТОР СИЧ» Людмилы Завгородней, во время демонстрации фильма о работе моторовской медсанчасти перед вручением престижных наград в швейцарской Люцерне, зарубежных коллег прежде всего удивило то, что всемирно известный авиа гигант занимается еще и медицинской тематикой. Также благодаря получению престижного сертификата «Бест медикал практик» врачам клиники «МОТОР СИЧ» будет намного проще выходить на международный уровень, участвовать в европейских медицинских конференциях, печатать свои научные статьи в английских регулярных изданиях. А еще в октябре нынешнего года в моторовскую медсанчасть ожидается приезд трех профессоров из Австрии, которые обменяются опытом с нашими травматологами по оперативному лечению суставов.