Запорожская клиника «МОТОР СИЧ» получила Европейский сертификат

Запорожская клиника «МОТОР СИЧ» завоевала право на получение сертификата в области образцовых медицинских практик  по версии Европейской медицинской  ассоциации и Европейской бизнес ассамблеи. Если бы в Запорожском регионе проводился чемпионат среди лечебных учреждений, клиника «МОТОР СИЧ», которая сумела объединить  высокотехнологичные  методики, социальную защиту работников крупнейшего авиапредприятия Украины и научно-практическую деятельность,  наверняка стала бы его победителем.  Сегодня к наградами моторовской медсанчасти добавились еще две - сертификат  «Бест Медикал Практик» и медаль – «Роза Парацельса», которые нельзя купить, а можно только заслужить высоким уровнем  медицинских услуг.

Людмила Завгородняя, главный врач клиники "МОТОР СИЧ": « Это очень высокая награда. Став полноправным членом Европейской медицинской ассоциации, клиника «МОТОР СИЧ» отныне может пользоваться всеми преимуществами  лучших лечебных учреждений  Старого Света. К примеру,  она может получать консультации экспертов  программы о совершенствовании своей деятельности и улучшении качества предоставляемых услуг в соответствии со стандартами  ЕМА».

По словам главного врача клиники «МОТОР СИЧ» Людмилы Завгородней, во время демонстрации фильма о работе моторовской медсанчасти перед вручением престижных наград  в швейцарской  Люцерне, зарубежных коллег прежде всего удивило то, что всемирно известный авиа гигант занимается еще и медицинской тематикой. Также  благодаря получению престижного сертификата «Бест медикал практик»  врачам клиники «МОТОР СИЧ» будет намного проще выходить на международный уровень, участвовать в европейских медицинских конференциях, печатать свои научные статьи в английских  регулярных изданиях. А еще в октябре нынешнего года  в моторовскую медсанчасть ожидается приезд трех профессоров из Австрии, которые обменяются опытом с нашими травматологами по оперативному лечению суставов.

     
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