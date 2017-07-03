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ДФС в Запорожье сообщает
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Два миллиарда восемьсот двадцать миллионов гривен. Такая сумма была перечислена от нашей области в госбюджет запорожской таможней за первые шесть месяцев текущего года. Это на шестьсот восемьдесят один миллион или на 32% больше, чем за аналогичный период 2016, сообщают в главном управлении государственной фискальной службы области. Почти три четверти суммы составляют таможенные платежи за ввоз в Украину товаров для производства в промышленной сфере, остальное уплачено за оформление импорта субъектами непроизводственных отраслей.
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