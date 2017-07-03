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Нелегальный алкоголь в Запорожье
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В ходе отработки мест незаконной реализации спиртного, запорожские правоохранители собрали целый урожай. Было обнаружено 38 точек, где продавался алкоголь без необходимой документации. Составлены 35 протоколов, изъято шесть с половиной литров самогона, два литра виски, семь – ликера, пятнадцать с половиной коньяка, сто одиннадцать водки, тридцать пять литров вина и почти тысяча – пива.
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