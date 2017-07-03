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Незаконное строительство в Запорожье
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Таковой признала областная прокуратура работы на проспекте Соборном в районе бывшей улицы Грязнова. Частная фирма начала возводить офисное и торговое помещение. Однако стройка остановлена, так как договор о совместной деятельности Запорожского государственного центра науки, инноваций и информатизации с обществом с ограниченной ответственностью «Аверс» признан недействительным. Согласно его условиям, этот центр не имея полномочий передал частникам право пользоваться земельным участком, на котором и началось строительство.
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