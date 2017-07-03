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Жителя Запорожья задержали за розыгрыш
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Мужчина использовал рацию чтобы подключиться к частоте полиции. К тому же нарушитель несколько раз подряд вызывал на улицу Запорожского казачества патрули с жалобами на громкую музыку якобы играющую у соседей. Прибывшие на очередной ложный вызов полицейские задержали шутника. Мужчина был пьян и не смог объяснить мотивов своего поступка. Когда его попросили так больше не делать, он начал вести себя агрессивно, поэтому патрульные были вынуждены забрать его в участок.
источник: http://pozitciya.com.ua
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