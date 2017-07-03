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Запорожская прокуратура задержала похитителей бизнесвумен
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Потерпевшая обратилась в полицию после того, как вымогатели вернули ее домой. Преступная группа похитила 51 летнюю жительницу пгт Кирилловка и вымогали долю денежных средств из прибыли ее туристического бизнеса. После того как она согласилась с требованиями преступников ее отпустили. Потерпевшая передала информацию сотрудникам полиции. Расследование длилось почти месяц, но преступников удалось задержать. Четырем задержанным членам банды грозит до пяти лет тюремного заключения.
источник: http://pozitciya.com.ua
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