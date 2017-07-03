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В Запорожье перевернулось авто - есть пострадавшие
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Вчера, 9 июля, в Хортицком районе города произошло ДТП. Водитель легкового авто не справился с управлением, из-за чего авто съехало в кювет и перевернулось. В момент аварии в иномарке находились двое взрослых и годовалый малыш. Женщина, жена водителя, получила травмы и была доставлена в городскую больницу №5. Их сын также получил травмы в результате аварии, карета скорой помощи доставила его в больницу вместе с матерью. Обстоятельства аварии выясняет полиция.
источник: http://pozitciya.com.ua
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