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Житель Запорожья угрожал взорвать кафе
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Инцидент произошел на днях в Хортицком районе города. Сотрудники кафе обратились в полицию и сообщили об агрессивном мужчине, который ворвался в заведение и угрожает его подорвать. Пьяный запорожец утверждал, что у него при себе взрывчатка и оружие. Сотрудники патрульной полиции поспешили на вызов. Они обезвредили мужчину, при осмотре взрывоопасных предметов и какого-либо оружия при нем не выявили. Дебошира задержали и доставили в участок, где оказалось что его уже разыскивают за совершенную в тот же день кражу мобильного телефона.
источник: http://pozitciya.com.ua
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