В Запорожье компания парней напала на девушек

Накануне утром в кафе на Набережной компания парней избила двух девушек. Потерпевшие выходили из кафе, но между ними и мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Восемь молодых мужчин начали избивать девушек. В результате нападавшие сорвали с шеи одной из девушек золотую цепочку и поспешили скрыться на авто с места происшествия. Информацию о произошедшем передали в полицию и к концу дня подозреваемых задержали. Их доставили в Вознесеновское районное отделение полиции. Расследование инцидента продолжается.

источник: http://pozitciya.com.ua 

  

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 