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В Запорожье компания парней напала на девушек
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Накануне утром в кафе на Набережной компания парней избила двух девушек. Потерпевшие выходили из кафе, но между ними и мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Восемь молодых мужчин начали избивать девушек. В результате нападавшие сорвали с шеи одной из девушек золотую цепочку и поспешили скрыться на авто с места происшествия. Информацию о произошедшем передали в полицию и к концу дня подозреваемых задержали. Их доставили в Вознесеновское районное отделение полиции. Расследование инцидента продолжается.
источник: http://pozitciya.com.ua
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