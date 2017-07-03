В Запорожье отрылась выставка председателя областной организации Союза художников Украины

В выставочном зале областной организации Союза художников Украины открылась персональная выставка её председателя Ирины Гресик. Здесь и натюрморты, и портреты, и излюбленные пейзажи художницы. Всего более двухсот работ, созданных за последние несколько лет. Кроме жанрового и хронологического разнообразия картин, автор представила и разные техники и стили.  Особое место на выставке занимают работы, сделанные на пленэрах «Хортица сквозь века», организатором которых и является Ирина Гресик. Родной край, народная украинская культура, национальный колорит – один из источников вдохновения автора. Кроме этого, Ирина Гресик находит идеи в природе и путешествиях. Она объездила три десятка стран. И каждый раз рождались пейзажи с уникальным авторским подходом.  Картины Ирины Гресик находятся и в Запорожье, и в музеях Украины, и в частных коллекциях, в том числе и за рубежом. На её счету более десятка персональных выставок, но в Запорожье их не было уже много лет. Говорит, наступило время новой оценки творчества и изменений. Посетить выставку в зале областной организации союза художников на бульваре Центральном,3 можно в будние дни с 10 до 16 часов. Вход свободный. Выставка будет работать до 11 августа. 

  
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