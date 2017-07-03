|
В Запорожье «общественники» напали на филиал «УНЛ»
|
Банда «общественников» с битами ночью 6 июля разгромила торговое заведение в Космическом районе. Пострадал охранник. Запорожская полиция сегодня задержала группу парней, совершивших это разбойное нападение. Как сообщает на своей странице в фейсбук глава Запорожской полиции Олег Золотоноша, будучи членами общественной организации, молодые люди побили 19-летнего охранника и украли деньги. По версии запорожских СМИ, речь идет о неких «народных мстителях», которые вроде бы борются с игровыми заведениями. Но в этот раз «общественники» напали на вполне легальный филиал «Украинской национальной лотереи», сообщает запорожский портал Z-City. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!