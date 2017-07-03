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Запорожские громады в плюсе
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По данным фискальной службы области доход местных бюджетов за первое полугодие увеличился более чем на треть. А именно за 6 месяцев 2017 в местные бюджеты области поступило более 3 миллиардов гривен налогов. И это без учета поступлений от крупных промышленных предприятий. Львиную долю суммы местных налогов составляет по-прежнему налог на доходы физлиц. Так же отмечают рост поступлений от малого бизнеса. Единого налога предприниматели уплатили 404 миллиона, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вероятно, это связано с повышением минималки и ужесточением контроля за неоформленными работниками.
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