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Убыток – почти полтора миллиона гривен раскрыт в Бердянске
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Это последствия умышленных действий должностного лица предприятия Бердянский морской торговый порт, сообщают в областной прокуратуре. Обвинительный акт относительно его направлен в суд. Чиновник с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовал служебное положение, что повлекло тяжелые последствия.
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