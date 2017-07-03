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ДТП между авто и железнодорожным вокзалами Запорожья
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Столкнулись «Ланос» и мотоцикл. Водитель легковушки стал разворачивался на трамвайных путях и не убедился в безопасности маневра. Со стороны ЖД вокзала двигался мотоциклист и врезался в «Ланос». Он госпитализирован. А полицейские выяснили, что водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения. В крови обнаружили 2,32 промилле. Авария произошла утром.
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