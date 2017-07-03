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В запорожской городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи новое оборудование
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В этом году в больницу скорой помощи приобрели новое мед. оборудование. Это и цифровой рентген аппарат для урологии и компьютерный томограф, на котором уже сегодня проводится 175 исследований в неделю. Впервые за долгие годы полностью обеспечен травмпункт, что позволяет всех травмированных запорожцев обслуживать абсолютно бесплатно, говорят врачи. Буквально неделю назад инвентарь больницы пополнился фиброгастроскопами и эндоскопами. Это оборудование позволяет, что говорится, заглянуть в душу пациента, а точнее ректальным или оральным путем исследовать участки кишечника, желудка или легких, более точно диагностировать заболевание и назначить лечение. Три эндоскопа и три фиброгастроскопа обошлись городскому бюджету в более чем 3 миллиона гривен. Заместитель городского головы и сам заглянул в эндоскоп, правда увидеть там ничего интересного не удалось, ведь на другом конце пациента не было. Медики же, пользуясь случаем, попросили еще и оборудование для стерилизации и мойки грязного инструмента. Представитель городской власти пожелание принял, и пообещал по возможности выполнить. А всего в бюджете Запорожья на 2017 год на закупку медицинского оборудования для первичной медицины и больниц предусмотрено порядка 80 миллионов гривен.
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