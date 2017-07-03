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В связи с учащением заболеваний ботулизмом в Мелитополе была создана рабочая группа
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На первом заседании было одобрены проведение проверок операторов рынка, которые производят, доставляют, хранят и продают рыбу разной обработки, ликвидация стихийной торговли пищевыми продуктами, запрет реализации рыбы без документов, подтверждающих её качество, и соблюдения температурного режима.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!