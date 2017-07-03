В Запорожской области на трассе перевернулась бетономешалка Авария произошла сегодня, 7 июля, на трассе Харьков-Симферополь не далеко от Васильевки. В девять часов утра на место происшествия вызвали спасателей, чтобы они помогли снова поставить грузовик на колеса. Данная операция длилась около часа. За это время на данном участке трассы успела образоваться пробка. К счастью, никто в ДТП не пострадал. Причины и обстоятельства аварии пока не известны.

источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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