Практикум по соцзащите на базе Шевченковской районной администрации в Запорожье Практические аспекты реализации законодательства в сфере социальной защиты населения. На базе Шевченковской районной администрации прошел тематический практикум. На мероприятии собрались представители управлений соцзащиты населения запорожского, бердянского, Энергодарского, Гуляйпольского и других городов области. Цель практикума – обменяться опытом и наработками. Так, к примеру, в Запорожье в минувшем году значительно выросло количество получателей жилищной субсидии. Ими стали около ста пятидесяти тысяч человек, вследствие чего увеличили штат соцработников. По городской программе выросли объемы финансирования для оказания материальной помощи незащищенным категориям населения. Из нововведений – электронные сервисы. Участники практикума поделились тем, как работают на местах профильные управления и рассказали, чего ждут от мероприятия. Считают, такие мероприятия помогут оптимизировать работу управлений соцзащиты населения и качественно повысить уровень предоставления профильных услуг. ВАЖНО megogo.net.

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