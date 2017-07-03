В центре Запорожья перевернулось авто Утром на дамбе, в районе остановки "Пушкина" перевернулось авто марки "Дэу Ланос". За рулем автомобиля находилась молодая женщина, она не справилась с управлением, авто пересекло несколько полос и приземлилось на крышу. К счастью никто в данной аварии серьезно не пострадал, потому что едущие позади водители успели среагировать на ситуацию которая сложилась на дороге. На место прибыли сотрудники полиции, для выяснения обстоятельств ДТП. По предварительным данным девушка, сидящая за рулем была пьяна, что и послужило причиной аварии. источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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