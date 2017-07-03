В Запорожье на мужчину напали с ножом Вчера, 6 июля потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что в Заводском районе города к нему подошел мужчина и угрожал ножом с целью вымогательства денежных средств. Нападавший порезал на нем футболку, чтобы доказать серьезность своих намерений. Потерпевший отдал грабителю 300 гривен. Сотрудники полиции начали розыск подозреваемого. При осмотре территории выявили подходящего под описание мужчину, которого позже опознал потерпевший. Также у задержанного изъяли деньги и холодное оружие. источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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