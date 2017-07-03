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В Запорожской области на женщину напали бродячие собаки
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Инцидент произошел на днях в Мелитополе. Женщина стояла на остановке общественного транспорта, когда на нее начали кидаться бродячие собаки. Стая из пяти животных гавкала, бросалась и пыталась покусать напуганную женщину. Потерпевшая не поняла, чем могла привлечь к себе внимание разозленных животных. К счастью, местная жительница не пострадала, так как прохожие пришли ей на помощь и начали отгонять собак. Стоит отметить, что проблема нападений бродячих животных на людей актуальна во городах региона, но она никак не решается.
источник: http://pozitciya.com.ua
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